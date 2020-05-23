«Бавария» — «Айнтрахт»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата Германии 23 мая

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Айнтрахт».



Ставка: индивидуальный тотал “Баварии” во втором тайме больше 1.5 голов за 1.80.



«В прошлом туре мюнхенцы сыграли удачно и не потеряли очков. В Берлине мюнхенцы уверенно и на классе одолели “Унион” со счётом 2:0. “Бавария” по-прежнему лидирует в турнирной таблице и опережает ближайших преследователей из дортмундской “Боруссии” на четыре очка. Важно, что в прошлом туре наконец уверенно сыграл голкипер Мануэль Нойер. “Бавария” отлично действует на своём поле. 12 матчей без поражений у мюнхенцев подряд. Из этих матчей только одна нулевая ничья с “Лейпцигом”.



У “Айнтрахта” дела обстоят куда печальнее. Это вообще худшая команда текущего сезона Бундеслиги по игре в гостях. На выезде франкфуртцы одержали две победы, один раз сыграли вничью и проиграли аж девять раз. Именно поэтому сейчас в турнирной таблице “Айнтрахт” занимает аж 13-е место. В прошлом туре франкфуртцы уступили “Боруссии” из Мёнхенгладбаха со счётом 1:3.



Однако вспомните 2 ноября прошлого года. Тогда в Мюнхене “Айнтрахт” абсолютно неожиданно разгромил действующего чемпиона Германии со счётом 5:1. Тогда уже на девятой минуте был удалён Боатенг. Думаю, что мюнхенцы сделали выводы с тех пор и будут предельно заряжены на то, чтобы отомстить обидчику.



Мне кажется, что “Бавария” будет прибавлять не только в каждой игре, но и в каждом тайме. К тому же у мюнхенцев полно талантливых и мотивированных запасных игроков, а теперь правилами разрешены аж пять замен. Исходя из всех этих факторов советую довольно необычную ставку. Мой прогноз: индивидуальный тотал “Баварии” во втором тайме больше 1.5 гола».



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«Бавария» — «Айнтрахт». Прогноз: Левандовски и Мюллер отомстят за 1:5 в первом круге В двух предыдущих гостевых играх «Айнтрахт» пропустил восемь мячей, не забив ни одного.