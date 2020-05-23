«Бавария» — «Айнтрахт»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч 27-го тура Бундеслиги

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Айнтрахт».
Ставка: победа “Баварии” + тотал меньше 4.5 голов за 1.77.
«Немного забегая вперёд, сразу отмечу, что не стоит очень большое внимание уделять прошлому матчу соперников в первом круге. Тогда “Айнтрахт” просто разорвал “Баварию” и победил с разгромным счётом 5:1. Однако тогда у мюнхенцев случилось раннее удаление, а команду ещё возглавлял Нико Ковач. С тех пор очень многое изменилось.
“Бавария” сейчас намного сильнее. Это мы видели и по поединку предыдущего тура с берлинским “Унионом”. Там сказалась огромная разница в классе между соперниками. “Бавария” играла не в самом энергозатратном режиме и забила дважды после стандартов. Можно сказать, что мюнхенцы победили на классе, да и Роберт Левандовски снова в прекрасной форме.
“Айнтрахт” сейчас явно не блещет. Команда из Франкфурта расположилась за пределами первой десятки в турнирной таблице. В прошлом туре “Айнтрахт” пропустил дважды за первые семь минут в поединке с “Боруссией” из Мёнхенгладбаха. В итоге франкфуртцам ещё и не хватило мастерства, и они проиграли со счётом 1:3.
Мне кажется, что “Бавария” может сыграть в более щадящем режиме. Дело в том, что затем у мюнхенцев выездная игра с дортмундской “Боруссией”. Это будет ключевая встреча не только второго круга, но, может быть, и всего чемпионата. Именно поэтому советую вам вариант комбинированной ставки, которая, на мой взгляд, здесь вполне уместна. Мой прогноз: победа “Баварии” + тотал меньше 4.5 гола».
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