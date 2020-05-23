«Витебск» — «Динамо Минск»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Беларуси 23 мая

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Витебск» — «Динамо Минск».

Ставка: победа «Динамо» Мн за 1.80.

«Остановим внимание на матче 10-го тура между “Витебском” и минским “Динамо”. Команды соседствуют в промежуточной турнирной таблице. Соперники по грядущему противостоянию делят 9-10-е место и даже имеют одинаковое количество набранных очков после девяти туров — по 12 баллов. Однако идут они немного разными путями.



“Витебск” временами играет просто здорово и явно лучше соперника, но в большое количество очков это пока не трансформируется. Именно поэтому сейчас у этой команды явно не лучший отрезок. Футболисты “Витебска” сыграли вничью два последних матча и не могут добиться победы уже на протяжении четырёх туров.



“Динамо”, на мой взгляд, выглядит предпочтительнее. Минчане при Леониде Кучуке стало намного более организованной командой и временами выдают хорошие серии. Да, они и проигрывают, но только тогда, когда играют против фаворитов. Здесь же ситуация немного иная. При Кучуке наконец появился порядок, а “Витебск” же сейчас явно не в лучшей форме. Именно поэтому предлагаю поставить на победу минского “Динамо” на выезде».



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