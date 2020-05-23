«Витебск» — «Динамо Минск»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Витебск» — «Динамо Минск».



Ставка: тотал меньше 2 за 2.07.



«В минском «Динамо» теперь работает Леонид Кучук. Его возвращение в чемпионат Беларуси получилось громким, но пока стабильного футбола динамовцы не показывают. После стартовой победы в гостях у «Смолевичей» бело-голубые дважды оступились — со «Слуцком» и одноклубниками из Бреста. Потом праздновали успех в матче с «Ислочью» (3 очка), но очевидно, что нынешний состав минчан вряд ли позволит стабильно набирать по три очка. Наверняка помогут тренерские ходы, но на это нужно время. А значит, в матче с «Витебском», скорее всего, увидим привычное «Динамо», делавшее ставку на оборону, с редкими шансами в контратаках.



Напомню, в центре поля у «Динамо» не будет капитана Олехновича — он получил красную карточку в прошлом туре, — и это добавит проблем в организации игры. Думаю, голов «Динамо» вряд ли будет много. Да и «Витебск» забивает с большим трудном.



Таким образом, прогноз на матч «Витебск» — «Динамо» Минск — тотал меньше 2 забитых мячей».



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