«Боруссия» М — «Байер»: прогноз Алексея Андронова на матч немецкой Бундеслиги

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах — «Байер».



Ставка: тотал больше 3 мяча за 1.77.



«Матч, который я бы назвал центральным в этом туре. Команды ведут борьбу за место в Лиге чемпионов. И мы увидели на старте новой части чемпионата, что обе команды находятся в хорошей форме, это в первую очередь касается действий в атаке. Мёнхенгладбах вообще очень собранно начал матч во Франкфурте, хотя у «Айнтрахта» как раз был опыт игр без зрителей. Казалось, что он должен был быть более готовым к такому испытанию. Но нет. Мёнхенгладбах показал, что рвётся в Лигу чемпионов, очень хочет получить там место. Удалось им даже обойти «РБ Лейпциг» в таблице.



Ну и «Байер» тоже стремится туда, ему нужны деньги от Лиги чемпионов. Похоже, что Петер Бош окончательно в «Байере» освоился и смог выстроить свой футбол.



Полагаю, что прежде всего здесь стоит ждать результативного футбола. Выберу ставку на забитые голы. «Тотал больше 3 мячей с расходом» за 1,77 мне видится наиболее интересным вариантом. Обе команды очень сильны в атаке. Даже при пустых трибунах они будут идти вперёд».



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«Боруссия М» — «Байер». Прогноз: берём коэффициент 3.86 в главном матче тура Бундеслиги Именно эти клубы с большой долей вероятности разыграют четвёртую путёвку в Лигу чемпионов.