«Бавария» — «Айнтрахт»: прогноз Владислава Радимова на матч 27-го тура Бундеслиги

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Айнтрахт».



Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.69.



«Айнтрахт» неудачно провёл прошлый тур, проиграв дома мёнхенгладбахской «Боруссии» со счётом 1:3, а «Бавария» обыграла «Унион» (2:0), и сделала это с запасом. Предстоящий матч «Бавария» выиграет точно, не может быть по-другому. Как минимум в два мяча «Бавария» выиграет, потому что она всегда стремится добивать своего соперника и поэтому часто создаёт много моментов и добивается крупных побед. Я ставлю на «Баварию» с форой (-2) и буду спокойно смотреть матч.



Невозможно, чтобы «Бавария» не выиграла дома у «Айнтрахта», такого не случится. Если «Айнтрахт» получает от Мёнхенгладбаха три мяча, то почему «Бавария» не сможет забить минимум три раза? Таких соперников «Бавария» должна просто выносить, даже несмотря на то что «Айнтрахт» всё-таки немного прибавит по сравнению с прошлым матчем».



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«Бавария» — «Айнтрахт». Прогноз: Левандовски и Мюллер отомстят за 1:5 в первом круге В двух предыдущих гостевых играх «Айнтрахт» пропустил восемь мячей, не забив ни одного.