«Слуцк» — «Рух»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Высшей лиги Беларуси 23 мая

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч «Слуцк» — «Рух» в 10-м туре Высшей лиги чемпионата Белоруссии сезона-2020.



Ставка: победа «Слуцка» с нулевой форой за 1.74.



«Здесь очень интересная ситуация. Да, понятно, что «Слуцк» — один из скрытых фаворитов и является одной из неожиданностей этого чемпионата, но меня смущает его разница забитых и пропущенных мячей. «Слуцк» пропускает много для команды, которая на что-то претендует. Если говорить про «Рух», то он забивает не очень много. Можно сказать, что это ровная команда, которая мало забивает, но и мало пропускает. Сейчас, скорее всего, «Рух» в гостевом матче сыграет от обороны и отдаст инициативу хозяевам.



У «Слуцка» довольно солидная игра, когда нужно, он поставит «автобус», а когда будет нужно, он побежит вперёд, но мне кажется, «Слуцк» пока недотягивает до уровня того же «Шахтёра», хотя «Слуцк» сейчас в таблице выше, чем «Шахтёр».



Если говорить о результативности матча, то «Слуцк» забил уже 15 мячей и в то же время пропустил 14, да и в его матчах часто забивается не меньше трёх мячей. Сейчас я сильно сомневаюсь, что будет больше двух мячей, «Рух» уж совсем мало забивает.



Между соперниками есть разница в местах, но у меня есть сомнения, что «Слуцк» — это безоговорочный фаворит матча, хотя конечно «Слуцк» всё-таки имеет больше шансов на победу, но в нём я не так сильно уверен, всё-таки «Рух» — это солидная команда, она имеет своё лицо».



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