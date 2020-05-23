«Вольфсбург» — «Боруссия» Д и другие матчи для прогнозов: на что ставить 23 мая

Несмотря на остановку большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 23 мая.



В Бундеслиге четыре игры начнутся в одно время – в 16:30 мск. «Фрайбург» сыграет с «Вердером», а «Падерборн» — с Хоффенхаймом». В Менхенгладбахе местная «Боруссия» примет «Байер», а «Вольфсбургу» предстоит нелегкое испытание в виде дортмундской «Боруссии». Завершится игровой день матчем «Баварии» и «Айнтрахта». Начало этой игры – в 19:30 мск.



3 матча ждут нас в чемпионате Беларуси. В 16:30 начнут играть «Слуцк» и «Рух», в 18:30 — «Ислочь» и «Энергетик-БГУ». В 20:30 в Витебске местный клуб начнет выяснять отношения с минским «Динамо».



После паузы возобновляются чемпионаты Армении и Чехии. В армянской Премьер-лиге «Ширак» примет «Лори», а «Пюник» — «Арарат-Армению». В Чехии начиная с 19:00 можно следить за игрой «Теплице» и либерецкого «Слована».



В чемпионате Венгрии на 16:55 запланирован матч «Ференцвароша» и «Дебрецена». Кроме того, в субботу можно будет последить за чемпионатами Эстонии, Вьетнама, Коста-Рики и Фарерских островов.