«Боруссия М» — «Байер»: где смотреть трансляцию, по какому каналу покажут, во сколько матч

23 мая «Боруссия М» сыграет с «Байером» в матче 27-го тура чемпионата Германии. Начало встречи — в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Боруссии М» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.51. Успех «Байера» оценён букмекерами коэффициентом 3.86. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.80.



Букмекеры уверены, что матч немецкой Бундеслиги «Боруссия М» — «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.52, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.65.

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