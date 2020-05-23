«Вольфсбург» — «Боруссия Д»: прямая трансляция, по какому каналу покажут, во сколько матч

«Вольфсбург» сыграет с «Боруссией Д» в матче 27-го тура чемпионата Германии 23 мая. Начало встречи — в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет «Матч! Футбол 3».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Боруссии Д» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех «Вольфсбурга» оценён букмекерами коэффициентом 4.65. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.05.
Букмекеры уверены, что матч немецкой Бундеслиги 23 мая «Вольфсбург» — «Боруссия Д» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.72, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.38.
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