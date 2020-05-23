«Вольфсбург» — «Боруссия Дортмунд»: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Боруссия Д».



Ставка: гол с 45:00 по 60:00 за 2.56.



«Чёрно-жёлтые сохраняют призрачные шансы на чемпионство — четыре очка отставания от «Баварии», чистое второе место. Неделю назад они произвели солидное впечатление, да ещё и смогли поберечь силы во втором тайме. Кроме того, в последнее время «Вольфсбург» стал для них любимым клиентом.



В девяти предыдущих очных встречах дортмундцы добыли восемь побед при одной ничьей. Убийственные цифры. Если брать во внимание только результаты на «Фольксваген-Арене», картина не изменится: четыре победы подряд с общим счётом 11:2. Неудивительно, что букмекеры дают на гостей меньше двойки.



«Вольфсбург» не любит бесцельно владеть мячом. Как правило, с грандами он отдаёт территорию и действует вторым номером. Слаженный прессинг и классные контратаки позволяют доставлять фаворитам трудности. Ещё один важный момент: «волки» — самая низовая команда Бундеслиги, а «Боруссия» забивает почти по три раза за игру. Лезть в тоталы не рискнём.



Будем отталкиваться от гостей. «Шмели» неделю назад выглядели гораздо увереннее, а статистика противостояния только убеждает в верности выбранного пути. Возьмём гол с 45:00 по 60:00 за 2.56. Логика простая: обе команды наиболее результативны именно на этом отрезке: чёрно-жёлтые забили 17 раз, «волки» — семь».



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«Вольфсбург» — «Боруссия Д». Прогноз: Холанд, Санчо и Азар забьют на любимом отрезке Две ставки с коэффициентами в районе 2.50 на матч чемпионата Германии.