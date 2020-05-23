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«Боруссия» М — «Байер»: прогноз и ставка на матч 27-го тура чемпионата Германии

«Боруссия» М — «Байер»: прогноз и ставка на матч 27-го тура чемпионата Германии
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Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах — «Байер».

Ставка: ничья за 3.86.

«Понятно, что на своём поле клуб из Мёнхенгладбаха идёт фаворитом. Да и в первом круге он оказался сильнее (2:1). Впрочем, подопечные Петера Боша тогда переживали непростой период, сорив очками направо и налево. Кроме того, создали они даже побольше, однако слабая реализация и спасения Яна Зоммера оказались ключевыми.

С тех пор «Байер» заметно добавил, да и неделю назад он выглядел бодро. Фланги работали хорошо, прессинг давался. Единственное — довольно часто ошибался в обороне, включая пару неточных поперечных передач на своей половине поля. «Боруссия М» за такое привыкла наказывать.

Также стоит учесть, что в четырёх предыдущих встречах в Мёнхенгладбахе «аспириновые» забили 11 голов и одержали три победы. На таком фоне логично рассмотреть Х2 за 1.64 (скорее для экспресса, коэффициент скромный), а также ИТБ 1.5 мяча гостей за 2.01. Но есть и вариант посмелее.

Дело в том, что соперники не играли вничью аж с 2014 года. С тех пор они провели 12 матчей, но очки ни разу не делили. Хотя по общему уровню в большинстве сезонов были как минимум сопоставимы. Сейчас они находятся примерно на одной отметке, да ещё и играть придётся на фоне высочайшей цены ошибки. С учётом статистики и мощного коэффициента 3.86, вполне можно проверить лобовую ничью. Вариант попроще — Х2 + тотал больше 2.5 мяча за 2.65».

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«Боруссия М» — «Байер». Прогноз: берём коэффициент 3.86 в главном матче тура Бундеслиги
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