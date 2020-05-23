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«Ислочь» — «Энергетик-БГУ»: прогноз и ставка на матч 10-го тура чемпионата Беларуси

«Ислочь» — «Энергетик-БГУ»: прогноз и ставка на матч 10-го тура чемпионата Беларуси
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Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Ислочь» — «Энергетик-БГУ».

Ставка: победа «Ислочи» за 2.46.

«Ислочь» в нынешнем сезоне повадилась часто пропускать, хотя прежде была готова засушить кого угодно. 13 мячей в девяти турах — это много, тем более для низового чемпионата Беларуси. Больше только у «Слуцка» и трёх клубов из подвала турнирной таблицы. Именно оборона (много повреждений, дисквалификаций и вынужденных перестановок) не позволяет обрести стабильность.

«Волки» часто выдают слабые игры: пропустили по три мяча от «Слуцка» и «Динамо-Брест» (которое пока не соответствует чемпионскому уровню), вытащили четыре гола от «Шахтёра» из Солигорска, а неделю назад всухую проиграли минскому «Динамо». При этом «кроты» не отличаются мощной атакой, а минчане недавно сменили тренера и тоже далеки от оптимального состояния.

Но есть и обнадёживающий фактор. Три поражения из четырёх случились на выезде, в родных стенах серо-синие уступили только «Слуцку» (2:3). По количеству набранных очков на своём поле «Ислочь» занимает чистое первое место в лиге: пять побед из шести возможных, 15 очков и разница голов 10:5.

Статистика встреч тоже на стороне хозяев. Соперники пересеклись трижды (все — в 2019 году), и во всех случаях выигрывали «волки». Что любопытно, всякий раз они пропускали и побеждали с разницей в один мяч: 2:1, 3:2 и 2:1. На П1 в один гол букмекеры дают 4.20.

Кроме того, «Энергетик-БГУ» пока движется исключительно рывками из трёх матчей: три победы, три поражения, три победы. Если верить этому тренду, пришло время уступить. Лобовой успех хозяев идёт в букмекерских конторах за 2.46, вариант попроще — П1 с нулевой форой за нестыдные 1.84".

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В шести домашних матчах сезона «Ислочь» одержала пять побед.
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