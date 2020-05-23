«Бавария» — «Айнтрахт»: эксперты оценили шансы «орлов» набрать очки в Мюнхене

«Бавария» принимает «Айнтрахт» в матче 27-го тура чемпионата Германии, букмекеры уже дали прогноз. Начало встречи — в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Эксперты считают явным фаворитом хозяев: поставить на победу подопечных Ханса-Дитера Флика в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18. Успех команды Адольфа Хюттера оценён букмекерами коэффициентом 17.50. Поставить на ничью можно за 10.0.



Букмекеры уверены, что матч немецкой Бундеслиги «Бавария» — «Айнтрахт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79.