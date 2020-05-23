«Бавария» — «Айнтрахт»: трансляция, по какому каналу покажут, во сколько начало матча
«Бавария» принимает «Айнтрахт» в матче 27-го тура чемпионата Германии, букмекеры дали прогноз. Начало встречи — в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты считают явным фаворитом хозяев: поставить на победу подопечных Ханса-Дитера Флика в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18. Успех команды Адольфа Хюттера оценён букмекерами коэффициентом 17.50. Поставить на ничью можно за 10.0.
Букмекеры уверены, что матч немецкой Бундеслиги «Бавария» — «Айнтрахт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79.
«Бавария» — «Айнтрахт». Прогноз: Левандовски и Мюллер отомстят за 1:5 в первом круге
В двух предыдущих гостевых играх «Айнтрахт» пропустил восемь мячей, не забив ни одного.
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