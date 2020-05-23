«Бавария» — «Айнтрахт»: прогноз и ставка на матч 27-го тура чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Айнтрахт».



Ставка: победа «Баварии» всухую за 2.11.



«Бавария» решила все проблемы и теперь в привычном темпе несётся к очередному чемпионству. В 26 турах набрала 58 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии. Ближайший преследователь — дортмундская «Боруссия» — отстаёт на четыре очка.

Матч первого круга завершился мощной победой «Айнтрахта» — 5:1, после чего Нико Ковач покинул занимаемый пост. А три предыдущих матча остались за баварцами (общий счёт 13:1).



Нет сомнений, что они выйдут фаворитами на предстоящий матч. Дюбопытно другое: мюнхенцы не проигрывают уже 12 туров кряду, а в последних трёх и не пропускали. «Айнтрахт» же предыдущие две выездные встречи проиграл со счётом 0:8. На таком фоне вполне неплохо смотрится П1 всухую за крепкий коэффициент 2.11».



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