«Крылья Советов» — «Ахмат»: дата, прогноз, ставки и коэффициенты на матч РПЛ
21 июня возобновится РПЛ. В Самаре в матче аутсайдеров лиги сойдутся «Крылья Советов» и «Ахмат». Букмекеры считают шансы команд практически равными.
Поставить на победу «Крыльев Советов» можно с коэффициентом 2.73 – это 36% вероятности. Выигрыш «Ахмата» доступен за 2.98 (33%), а ничья – за 3.09 (31%).
Букмекеры ожидают низовой матч. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно за 1.49. С пари в 1000 рублей потенциальная выплата составляет 1490 рублей. Тотал больше 2.5 идёт 2.65.
Игра пройдёт при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса. Окончательное расписание 23-го тура и время начала матчей станет известно позже.
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