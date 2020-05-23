БАТЭ — «Динамо-Брест»: прогноз и ставка на матч финала Кубка Беларуси 24 мая

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на финал Кубка Беларуси БАТЭ — «Динамо-Брест».
Ставка: БАТЭ не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.77.
«Четыре дня назад борисовчане показали, что сейчас превосходят соперника. Напрягает только слабый переход из атаки в оборону, благодаря которому у «Динамо» было несколько хороших контратак. Кроме того, было пару обрезов в простых передачах на своей половине поля.
Первый тайм получился равным, но после перерыва борисовчане смотрелись гораздо лучше. Итоговый результат абсолютно справедливый. «Пчёлы» симпатично комбинировали, уверенно проникали в чужую штрафную площадь и практически не ослабляли давление. Стандартных положений было много, удары шли один за другим.
Оборона южан трещала, а на 73-й минуте не выдержала. Хозяева не использовали выгодную контратаку «три в три» (Савицкий в упор не попал в створ ворот) и тут же пропустили второй мяч. Яркой концовки не случилось, поскольку ещё через семь минут вышедший на замену Неманья Милич забил третий гол. Так и закончили — 3:1.
И вроде бы ставка на голы в обе стороны напрашивается. Благо она проходила в четырёх последних встречах из пяти. Но в финале цена ошибки гораздо выше, что наверняка вынудит команды действовать аккуратнее. Логичнее всего смотрится комбинированная ставка 1Х через общий низ.
Любители рисковать могут рассмотреть 1Х + тотал меньше 2.5 гола 2.48. Вариант попроще — 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.77".
- 23 мая 2020
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