БАТЭ — «Динамо-Брест»: прогноз Виктора Гусева на финальный матч Кубка Беларуси

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на финал Кубка Беларуси БАТЭ — «Динамо-Брест».



Ставка: обе забьют за 1.80.



«Соперники встречались совсем недавно. Это одновременно и упрощает мою задачу, и усложняет. В деcятом туре национального чемпионата БАТЭ на выезде легко переиграл брестский клуб — 3:1. Кстати, финальная встреча Кубка пройдет на нейтральном поле, в Минске. Казалось бы, БАТЭ — явный фаворит.



Это подтверждает и статистика последних выступлений команд. Обе очень плохо стартовали в этом сезоне Высшей лиги. БАТЭ и вовсе проиграл два стартовых матча, но, к своей чести, сумел оперативно исправить положение и сейчас единолично лидирует в турнирной таблице. У Бреста всё намного хуже. “Динамо” сейчас в середине таблицы, на 8-м месте.



Более того, в десяти стартовых турах чемпионата брестская команда проиграла пять раз, что крайне много для действующего чемпиона. БАТЭ же в последнее время набрал превосходную форму. Команда из Борисова не проигрывает на протяжении восьми матчей. В этих встречах была лишь одна ничья и семь побед БАТЭ.



По дистанции Кубка Белоруссии БАТЭ тоже шёл более уверенно. В полуфинале борисовчане довольно легко сломили сопротивление “Славии” из Мозыря. “Динамо” пришлось намного сложнее. Мы помним триллер в противостоянии с солигорским “Шахтёром”. Брест выиграл — 2:0, а затем проиграл — 2:4. Благодаря голам на чужом поле динамовцы пробились в финал.



Может быть, у “Динамо” почти и нет шансов на трофей, однако не стоит забывать, что речь идет о финальном матче. Всё решится в одной встрече. И Бресту не нужно быть лучше на дистанции. Предполагаю, что “Динамо” всё же даст бой БАТЭ, и советую вариант «обе команды забьют».