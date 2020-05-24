БАТЭ — «Динамо-Брест»: прогноз Эльвина Керимова на финальный матч Кубка Беларуси

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на финал Кубка Беларуси БАТЭ — «Динамо-Брест».



Ставка: тотал 1-го тайма меньше 1 гола за 2.03.



«На этой неделе команды уже встречались друг с другом в чемпионате и БАТЭ на выезде победил — 3:1. БАТЭ подтверждает статус одного из фаворитов чемпионата, команда одерживает одну победу за другой, много забивает. Кирилл Альшевский построил командную игру в атаке, есть чёткая структура, есть чёткое понимание, за счёт чего БАТЭ собирается забивать. Фланги хорошо работают, команда неплохо комбинирует, хотя на старте чемпионата было много вопросов.



Что касается действующего чемпиона — брестского «Динамо», то здесь очень много проблем. Всё-таки сказался уход Марселя Личко, пока не всё получается у Сергея Ковальчука. Несмотря на очень приличный по меркам чемпионата Беларуси подбор исполнителей, «Динамо» играет пока слабо: 5 поражений и место в середине таблицы. Через несколько месяцев команде предстоит стартовать в квалификации Лиги чемпионов, поэтому нужно эти проблемы как-то решать.



Мне кажется, что финальный матч, в отличие от того, который мы увидели в середине недели, будет другим по сценарию, более осторожным. В чемпионате есть право на ошибку, так как дистанция длинная. А финал Кубка — это один матч, и всё зависит от него — возьмешь ты трофей или нет. Думаю, что игра будет осторожной, особенно в первом тайме. Я бы взял ставку «тотал 1-го тайма меньше 1». Вполне может всё так и получиться, потому что соперники хорошо друг друга знают и постараются сыграть с оглядкой на оборону».

БАТЭ — «Динамо-Брест». Прогноз и ставка на статистику в финале Кубка Беларуси Три дня назад борисовчане смотрелись лучше и заслуженно победили.