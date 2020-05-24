«Шальке-04» — «Аугсбург»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 27-го тура Бундеслиги

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Бундеслиги «Шальке-04» — «Аугсбург».
Ставка: победа «Шальке» с нулевой форой за 1.45.
«Шальке» после возобновления сезона потерпел поражение в Дортмунде от «Боруссии» со счётом 0:4. Я посмотрел игру и удивился такому счёту при такой игре. Да, там в какой-то момент наступило разочарование, но сначала к такому исходу не шло, и вдруг такой разгром. Поражение в прошлом туре, возможно, не совсем логичное. «Боруссия» забивала всё что можно и ничего не прощала. Это немецкий футбол, он тем и хорош, что там люди не останавливаются на одном забитом мяче. «Шальке» — боевая команда, но так случилось, что команда не попала в игру и залетало всё что можно. Тем не менее к «Шальке» я отношусь с почтением.
«Аугсбург» — это команда, которая уступила «Вольфсбургу» по игре, и мне кажется, что «Шальке» — фаворит этого матча. Команда Давида Вагнера после 0:4 должна отмываться, и боюсь, что «Аугсбург» попадёт под горячую руку. «Шальке» всё-таки умеет забивать, хотя, судя по показателям, гельзенкирхенцы не являются результативной командой и по количеству забитых мячей уступают даже «Аугсбургу». В этой игре есть фаворит, но я в нём не сильно уверен, так что ставлю на «Шальке», но с подстраховкой».
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