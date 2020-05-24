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БАТЭ — «Динамо-Брест»: прогноз Владислава Батурина на финальный матч Кубка Беларуси

БАТЭ — «Динамо-Брест»: прогноз Владислава Батурина на финальный матч Кубка Беларуси
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на финал Кубка Беларуси БАТЭ «Динамо-Брест».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«В прошлом, чемпионском, сезоне «Динамо» победило БАТЭ на выезде (1:0), а дома очки поделило (1:1). Когда речь заходит о кубковом финале, то слишком сильно акцентировать внимание на турнирной таблице текущего чемпионата большого смысла нет.

Финал — это вещь в себе и в нём порой фаворит терпит фиаско. А в противостоянии клубов из Бреста и Борисова лично я не вижу явного фаворита, даже несмотря на то что текущие результаты и игровая форма команд говорит о лучшем состоянии БАТЭ.

«Динамо» за последние три сезона дважды брало кубок. БАТЭ имеет зуб на бело-голубых за отбор динамовцами у него чемпионского титула в прошлом сезоне. Нетрудно догадаться, что с мотивацией и желанием взять кубок у обеих команд всё в полном порядке. Финалисты обладают хорошим атакующим ресурсом и вполне способны в кубковом финале им воспользоваться на полную катушку, поэтому поставлю на результативность матча, который имеет высокие шансы получиться ярким, эмоциональным и голевым».

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