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Прогнозы и ставки на футбол 24 мая: «Майнц» — «РБ Лейпциг» и другие матчи

Прогнозы и ставки на футбол 24 мая: «Майнц» — «РБ Лейпциг» и другие матчи
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Несмотря на остановку большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 24 мая.

Тремя матчами завершится программа 27-го тура чемпионата Германии. В 14:30 мск начнут «Шальке-04» и «Аугсбург», через два часа прозвучит стартовый свисток для «Майнца» и «РБ Лейпциг». А в 19:00 стартует встреча «Кёльна» и «Фортуны» из Дюссельдорфа.

Ещё три матча состоятся во второй Бундеслиге. Там тоже к концу подходит 27-й тур. Гвоздь программы — встреча «Гамбурга» и «Арминии» из Билефельда: клубы возглавляют турнирную таблицу. Также «Карлсруэ» сыграет с «Бохумом», а «Хольштайн» — со «Штутгартом». Всё встречи начнутся в 14:30 мск.

10-й тур чемпионата Беларуси завершился в субботу, а воскресенье целиком и полностью посвящено финалу Кубка страны. В нём сойдутся две лучшие команды сезона — «Динамо-Брест» и БАТЭ. Старт запланирован на 17:00 мск.

Два матча состоятся в чемпионате Южной Кореи, здесь игры, традиционно, начинаются рано для жителей европейской части России. В 10:30 мск действующий чемпион «Чонбук Хёндэ Моторс» начнёт выяснять отношения с «Тэгу», а через 2,5 часа стартует матч «Ульсан Хёндэ» — «Пусан Ай Парк».

Тремя играми закроется третий тур чемпионата Эстонии. «Таммекка» сыграет с «Калевом», «Транс» из Нарвы — с действующим чемпионом страны «Флорой», а «Тулевик» — с «Левадией». Два первых матча начнутся в 13:00 мск, третий — на два часа позже.

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