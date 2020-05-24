«Шальке-04» — «Аугсбург»: прогноз и ставка на матч 27-го тура чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Германии «Шальке-04» — «Аугсбург».

Ставка: победа «Шальке» за 2.13.

«Аугсбург» ожидает выезд в Гельзенкирхен к местному «Шальке», и тут солидный перевес в сторону последних. «Фуггеры» с 2010 года навещали «горняков» восемь раз и заработали за это время всего лишь один балл. Любопытно и то, что пять последних гостевых игр в текущем сезоне до паузы они проиграли с общим счётом 1:14.



Понятно, что грузить на гостей при такой статистике очных встреч несколько наивно. Мы тоже будем отталкиваться от хозяев. Они сейчас находятся в печальной форме, но тут стоит учесть, что «королевские синие» входят в топ-7 по набранным очкам дома. На таком фоне лобовая победа «Шальке» за уверенный коэффициент 2.13 смотрится вполне заманчиво.



Любители рисковать могут подумать над вариантом П1 с форой (–1) за солидные 3.24. После натурального унижения в рурском дерби проблем с мотивацией у подопечных Давида Вагнера точно не возникнет».