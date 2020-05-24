«Майнц» — «РБ Лейпциг»: прогноз и ставка на матч 27-го тура немецкой Бундеслиги

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Германии «Майнц» — «РБ Лейпциг».

Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (–1.5) за коэффициент 2.15.

«Подопечным Юлиана Нагельсмана предстоит выезд в Майнц к местному одноимённому клубу. И тут надо бы вспомнить, что матч первого круга завершился победой «Лейпцига» с кошмарным счётом 8:0. Тогда в ворота «карнавальников» залетало всё что можно. А героем стал Тимо Вернер, забив три гола иотдав три голевые передачи.

Мы бы не стали ожидать повторения такой же сумасшедшей результативности, но в том, что «РБ» выступит в роли фаворита, нет никаких сомнений. На наш взгляд, интересно выглядит «П2 с форой (–1.5) за крепкий коэффициент 2.15.

Логика тут довольно простая. «Лейпциг» является второй командой в немецком чемпионате по набранным очкам на выезде, а «Майнц», напротив, дома в 13 матчах набрал лишь 14 баллов, что соответствует четвёртому месту с конца. Разница в уровне исполнителей заметная, статистика тоже говорит в пользу гостей. Не видим смысла мудрить».