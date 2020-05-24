БАТЭ — «Динамо-Брест»: аналитики назвали фаворита матча финала Кубка Беларуси
Сегодня, 24 мая, в финальном матче Кубка Беларуси БАТЭ сыграет с «Динамо-Брест». Начало встречи — в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Беларусь 5».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: сделать ставку на победу БАТЭ в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех «Динамо-Брест» оценён букмекерами коэффициентом 4.70.
Букмекеры уверены, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.83, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.05. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.80.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 24 мая 2020
-
11:18
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 23 мая 2020
-
22:36
-
19:00
-
18:00
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:16
-
12:15
Партнерский контент