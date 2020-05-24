«Кёльн» — «Фортуна»: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии по футболу

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Кёльн» — «Фортуна».



Ставка: победа «Кельна» за 1.85.



«До спасительного 15-го места гостям не достаёт четырёх баллов, а от зоны вылета отрыв составляет пять. Но стоит заметить, что у занимающего 17-ю позицию «Вердера» имеется игра в запасе. Теперь «Фортуне» предстоит выезд в Кёльн к местному одноимённому клубу. Игра первого круга завершилась победой «Ф95» со счётом 2:0.



Тут надо бы сказать, что тогда «козлы» играли в гостях, а на выезде они выступают не так уверенно. Но на родном поле «Кёльн» представляет собой мощного противника: по набранным очкам дома клуб входит в топ-8 немецкого чемпионата.



Стоит также отметить, что за 15 игр под руководством Маркуса Гисдоля «козлы» имеют лишь пять поражений при двух ничьих. К слову, проигрывали они только таким крепким орешкам, как дортмундская и мёнхенгладбахская «Боруссии», «Бавария», «РБ Лейпциг», а также неуступчивый «Унион». На таком фоне можно подумать над лобовой победой хозяев за играбельный коэффициент 1.85».



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