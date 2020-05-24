«Кёльн» — «Фортуна»: котировки букмекеров на матч 27-го тура чемпионата Германии
Сегодня, 24 мая, в матче 27-го тура чемпионата Германии «Кёльн» примет «Фортуну». Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». Букмекеры уже дали прогноз.
Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу подопечных Маркуса Гисдоля можно с коэффициентом 1.83. Успех команды Уве Рёслера оценён коэффициентом 4.45, поставить на ничью можно за 4.25.
Букмекеры считают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.41.
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«Кёльн» — «Фортуна». Прогноз и ставка на статистику в матче чемпионата Германии
У «козлов» самые эффективные стандартные положения во всей Германии.
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