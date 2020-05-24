БАТЭ — «Динамо-Брест»: прогноз Константина Генича на матч финала Кубка Беларуси

Комментатор Константин Генич дал прогноз на финал Кубка Беларуси БАТЭ — «Динамо-Брест».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.95.
«В финальном матче Кубка Белоруссии сыграют последний чемпион страны и гегемон прошлых лет — брестское «Динамо» против БАТЭ в Минске. Команды играли посреди недели в десятом туре чемпионата. Выдали прекрасный матч: много атак, забитых мячей. Вообще, игра была очень насыщенной.
Сомневаюсь, что в кубковом матче увидим продолжение сценария. Здесь цена ошибки имеет совсем другие последствия. Динамовцы вряд ли рискнут сыграть с БАТЭ в открытый футбол, как в домашнем матче в чемпионате. Там был ответ удар на удар в атаке. Думаю, тренер Ковальчук, над которым уже занесли меч, вряд ли будет рисковать. Если он еще и финал Кубка проиграет, то лишится места наверняка.
БАТЭ на хорошем ходу, в хорошей форме. Финальный матч, где все решается в одной конкретной игре, большим количеством мячей не порадует. Не исключаю и дополнительное время».
- 24 мая 2020
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:18
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 23 мая 2020
-
22:36
-
19:00
-
18:00
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00