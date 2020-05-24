БАТЭ — «Динамо-Брест»: прогноз Константина Генича на матч финала Кубка Беларуси

Комментатор Константин Генич дал прогноз на финал Кубка Беларуси БАТЭ — «Динамо-Брест».



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.95.



«В финальном матче Кубка Белоруссии сыграют последний чемпион страны и гегемон прошлых лет — брестское «Динамо» против БАТЭ в Минске. Команды играли посреди недели в десятом туре чемпионата. Выдали прекрасный матч: много атак, забитых мячей. Вообще, игра была очень насыщенной.



Сомневаюсь, что в кубковом матче увидим продолжение сценария. Здесь цена ошибки имеет совсем другие последствия. Динамовцы вряд ли рискнут сыграть с БАТЭ в открытый футбол, как в домашнем матче в чемпионате. Там был ответ удар на удар в атаке. Думаю, тренер Ковальчук, над которым уже занесли меч, вряд ли будет рисковать. Если он еще и финал Кубка проиграет, то лишится места наверняка.



БАТЭ на хорошем ходу, в хорошей форме. Финальный матч, где все решается в одной конкретной игре, большим количеством мячей не порадует. Не исключаю и дополнительное время».

БАТЭ — «Динамо-Брест». Прогноз и ставка на статистику в финале Кубка Беларуси Три дня назад борисовчане смотрелись лучше и заслуженно победили.