«Майнц» — «РБ Лейпциг»: прогноз Александра Неценко на матч 27-го тура чемпионата Германии

Известный комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч Бундеслиги «Майнц» — «РБ Лейпциг».
Ставка: победа «Лейпцига» с форой (-1.5) за 2.13.
«Лейпциг» уже выпал из зоны Лиги чемпионов после блестящего рестарта «Байера», сыграв 5 ничьих в последних 7 турах. Матч с «Фрайбургом» стал сущим невезением. Команда Юлиана Нагельсмана перестреляла соперника: 22-6 — по ударам, 8-1 — по ударам в створ, но взамен еле-еле получила ничью (1:1), едва не проиграв на последней минуте. Гол Коха в компенсированное время отменил только VAR.
«Майнц» должен был «угореть» с «Кёльном», который легко повёл — 2:0, потом не реализовал несколько шансов, чтобы устроить разгром, после чего посчитал, что три очка уже в кармане. И был моментально наказан, что привело к ничьей. «Майнц» прекрасно играет в атаке, но совершенно не держит удар и очень любит пропускать пачками. Тот же «Лейпциг» загрузил им в первом круге 8 мячей.
Совершенно непонятно, что может четвертьфиналисту Лигу чемпионов противопоставить коллектив Ахима Байерлорцера, который одержал всего 3 победы в 13 последних турах. У «Лейпцига» ситуация критическая, ибо конкуренты уходят вперёд. Фортуна должна им благоволить, тем более после «космического отскока» «Майнца» в прошлом туре».
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