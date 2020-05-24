«Кёльн» — «Фортуна»: прогноз Алексея Андронова на матч 27-го тура Бундеслиги

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Бундеслиги «Кёльн» — «Фортуна».



Ставка: тотал меньше 3 мяча за 1.74.



«В этом матче, мне кажется, не стоит ждать обилия забитых мячей. Во-первых, «Кёльн» с приключениями начинал эту часть чемпионата. В команде есть заразившиеся коронавирусом. А дюссельдорфская команда не относится к числу очень ярких команд. Их задача, скорее, — просто набирать очки. В выездной встрече «Фортуну» абсолютным образом устроит ничейный исход. Вполне возможно, «Фортуна» выйдет на поле с мыслями о счете 0:0 и чтобы удержать его до конца.



Полагаю, шансы на победу у «Кёльна» есть. Но, повторюсь, много мячей здесь не жду. «Тотал меньше 3 мячей с расходом» за коэффициент 1,74 — прекрасная ставка».



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