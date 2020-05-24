БАТЭ — «Динамо-Брест»: прогноз Александра Неценко на матч финала Кубка Беларуси по футболу

Комментатор Александр Неценко дал прогноз на финал Кубка Беларуси БАТЭ — «Динамо-Брест».



Ставка: БАТЭ не проиграет + обе забьют за 2.05.



«Многие будут оперировать статистикой кубковых финалов соперников, где БАТЭ проиграл в пяти последних случаях. Однако не стоит забывать, что в нынешней ситуации есть несколько важных различий. Во-первых, у борисовчан новый тренер, а клубом занимается уже сын Анатолия Капского, который в прошлом году упустил чемпионство. Сейчас обоим нужен трофей. И просто так отдавать его БАТЭ не собирается, показав это еще в чемпионате, одолев брестчан – 3:1.



В том матче всё было на тоненького, и, забей Савицкий в пустые ворота в нужный момент, всё могло повернуться иначе. Но БАТЭ доказывает уже не первый матч, что заслуживает везения. Борисовчане дошли до финала Кубка, отыгравшись на заказ со «Славией» по сумме двух встреч. А в чемпионате БАТЭ не проигрывает с 3-го тура и одержал 7 побед в 8 матчах. Мог и 8, но с «Торпедо-БелАЗ», владея преимуществом, борисовчане не забили пенальти и сыграли вничью (0:0).



По качеству игры сейчас БАТЭ намного лучше, чем «Динамо», которое умудрилось проиграть 5 матчей из последних 8 в чемпионате. Брестчане постоянно пропускают, позволяя сопернику забить в их ворота в 8 турах первенства из 10. «Динамо» на валидоле проскочило в финал Кубка, ведь «Шахтеру» после 4 голов в ворота брестчан не хватило одного мяча, к которому солигорцы были близки.



В «Динамо» есть Милевский, он прекрасно настраивается на большие матчи. Он летал по полю в среду, забил, но все равно проиграл. Понятно, что для Сергея Ковальчука это, возможно, последний матч. Понятно, что «Динамо», вероятнее всего, не защитит титул и это едва ли не последний шанс на трофей. Но у БАТЭ сейчас козырей больше. И обойма исполнителей отличная, которую Альшевский прекрасно ротирует.



Даже если дело дойдёт до дополнительного времени, у борисовчан запаса прочности больше. Но в основное время БАТЭ проиграть не должен. А голы быть должны. У борисовчан они залетают как из рога изобилия, а Брест на ноль со своей обороной не сыграет, и это надо будет компенсировать атакой».

БАТЭ — «Динамо-Брест». Прогноз и ставка на статистику в финале Кубка Беларуси Три дня назад борисовчане смотрелись лучше и заслуженно победили.