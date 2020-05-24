«Кёльн» — «Фортуна»: прогноз Александра Неценко на матч чемпионата Германии по футболу

Известный комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч Бундеслиги «Кёльн» — «Фортуна».
Ставка: «Кёльн» не проиграет + обе забьют за 2.04.
«На месте «козлов» опасался бы «Фортуны» минимум по трём причинам. Даже несмотря на то, что у гостей дисквалифицирован основной защитник Кан Айхан. Во-первых, в этом туре прямые конкуренты дюссельдорфцев в борьбе за выживание взяли 4 очка. «Вердер» прибил «Фрайбург», а «Падерборн» «откусил» ничью у «Хоффенхайма». Во-вторых, «Фортуна» трижды попадала в штангу и перекладину ворот «Падерборна» в прошлом туре и чудом не забила.
К тому же пришедший Уве Ресслер всегда придумывает интересные ходы. Его команда старается компенсировать недостаток мастерства тактическими замыслами, и она стала гибче. В-третьих, «Кёльн» — одна из самых весёлых команд сезона. «Козлы» добротно смотрятся дома, прибивая даже фаворитов, но у них забито 40, а пропущено уже почти под полтинник. С другой стороны, в прошлом туре «Кёльн» просто отдал победу «Майнцу», дав слабину в небольшой отрезок второго тайма, и получил 2:2. Сейчас же нацеливался бы на голы с обеих сторон, но не думаю, что хозяева уступят: у «Фортуны» на выезде всего 2 победы».
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