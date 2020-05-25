Курс доллара США. Прогноз аналитика: рубль вернется в майский диапазон

Аналитик TeleTrade Петр Пушкарев дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Стоимость нефти подкосила стремительную майскую тенденцию на укрепление курса рубля. Причиной падения котировок на «чёрное золото» стали завышенные в мае ожидания восстановления спроса на нефть. Это даёт основания говорить, что дно в паре доллар-рубль было уже пробито в районе 70.62 руб. Ниже американская валюта в ближайшей перспективе вряд ли просядет.



Курс рубля может укрепиться к доллару лишь при условии, что последний ослабнет по отношению к корзине из других валют. Но сейчас можно наблюдать, что выход инвесторов из доллара на мировых рынках наоборот приостановился. Поэтому в дальнейшем «американец» будет только укрепляться. В этой связи мы прогнозируем, что в ближайшие дни доллар вернётся в коридор 73-75», – заявил Пушкарев.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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