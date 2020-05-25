Курс доллара США. Прогноз эксперта: рынок не готов к сильному рублю

Аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Рынок пока не готов к слишком сильной российской валюте. Кроме того, на национальную валюту всю эту неделю будут давить внешние негативные факторы, в том числе ухудшение отношений между Вашингтоном и Пекином. Китай отказался от жёстких показателей роста экономики, что резко ухудшает ожидания по нефти. При этом США готовят очень чувствительные для КНР санкции, которые резко ухудшат и без того непростые отношения между двумя странами.



Против рубля, наверняка, сыграет и слишком сильная перекупленность рынков. Поэтому мой прогноз на ближайшие дни мягко говоря, не очень оптимистичный. Полагаю, что рубль до начала лета растеряет часть своих достижений и откатится в диапазон 72.60−73.60 рублей за доллар», – заявил Кочетков.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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