Курс доллара США. Прогноз специалиста: рынок начинает буксовать из-за пандемии

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Несмотря на минимальный сдвиг котировок в пятницу, стоит выделить увеличение торговых объемов — слишком для многих двухмесячный рост рубля может показаться удачным моментом купить валюту подешевле. Вполне возможно, что так оно и есть. Судя по всему, политики США обратили свой взор на геополитику, как способ нарастить свой вес перед новым этапом предвыборной гонки.



Помимо этого, все более наглядно проявляется уродливая картина мировой экономики после карантина предыдущих месяцев с существенным падением занятости и потребления. Крайне высоки шансы, что дальнейший рост фондовых рынков будет буксовать или даже возможен новый поворот к снижению. Подобным образом нефть уже забуксовала по достижении $36 за баррель. Рынки пока упираются в «стеклянный потолок».



Вместе с этим Банк России сохраняет настрой на снижение ключевой ставки, что также может несколько остудить покупателей рубля. Нельзя исключать, что на начавшейся неделе курс доллара попытается вернуться в диапазон предыдущих месяцев, поднявшись выше 72,5. Для евро таким уровнем выступает отметка 79», – заявил Купцикевич.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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