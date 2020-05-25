Курс доллара США. Прогноз трейдера: впереди умеренное ослабление рубля

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.
«Курс рубля завершает неделю вблизи уровней 72. Нефтяные цены корректируются к уровням ниже $ 35, но в целом ценовая конъюнктура остаётся сравнительно повышенной, что позволяет российской валюте сохранять стабильность. Ожидаем, что на следующей неделе курс рубля будет формироваться в диапазоне 71,50-73.
Помимо нефтяной поддержки в рубле будет действовать как поддержка со стороны налогового периода, так и со стороны подготовки компаний к выплате дивидендов. Поддержка со стороны долгового рынка также будет сохраняться. Заметим, что на более дальнем временном горизонте ожидаем возвращения рублёвого курса к умеренному ослаблению», – заявил Покатович.
Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).
В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.
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