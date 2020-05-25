Мужчина украл компьютер и игровую приставку ради ставок на спорт

30-летний нижегородец украл компьютер и игровую приставку, чтобы сделать ставки на спорт и разбогатеть. Теперь ему грозит от пяти лет тюрьмы.
В апреле мужчина взял в аренду системный блок, монитор, мышку с ковриком и наушники на общую стоимостью 95 тыс. рублей. Он написал расписку и заплатил небольшую сумму денег за пользование техникой. Когда подошёл срок возврата, злоумышленник перестал выходить на связь.
Арендодатель обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело и начали расследование. Как оказалось, технику мужчина по частям сдал в ломбард. Он хотел на полученные деньги выиграть на ставках и выкупить технику, но всё проиграл.
Как оказалось, ранее по такой же схеме мужчина украл у знакомого игровую приставку и также сдал её в ломбард. Нижегородец хотел заработать, но остался и без денег, и без техники. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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