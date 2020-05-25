Артемий Панарин: лет в 16 делал ставки на спорт. Денег хотел заработать!
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России по хоккею Артемий Панарин рассказал, что в детстве делал ставки на спорт, в частности, на хоккей. Игрок признался, что просто хотел заработать лишние средства на карманные расходы.
«У меня не было кумиров среди хоккеистов, я их просто не знал, как не знал артистов, актеров, спортсменов. Другие были интересы — погулять, побегать во дворе после тренировок. Лет в 16 стал больше узнавать о хоккеистах сборной России: стали делать маленькие ставки в букмекерских конторах, рублей по сто. Денег хотели заработать», — рассказал Панарин.
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