Коронавирус в России. Прогноз ученого: вакцину начнут применять осенью

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи (НИЦЭМ) Александр Гинцбург дал прогноз на начало вакцинирования населения России.



«У сотрудников, которые согласились протестировать на себе вакцину от COVID-19, обнаружены антитела к вызывающему заболевание вирусу SARS-CoV-2. У нас не просто проверены антитела, у нас проверено наличие протективных антител, вирусонейтрализующих.



Мы надеемся, что массовая вакцинация начнётся в начале осени. Но, естественно, одномоментно всё население не сможет получить эту вакцину, будем считать, что в лучшем варианте это займёт полгода, 7-9 месяцев, процесс вакцинации и её масштабирование», — заметил Гинцбург.



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