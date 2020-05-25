Коронавирус в России. Прогноз ученого: вакцину начнут применять осенью

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи (НИЦЭМ) Александр Гинцбург дал прогноз на начало вакцинирования населения России.
«У сотрудников, которые согласились протестировать на себе вакцину от COVID-19, обнаружены антитела к вызывающему заболевание вирусу SARS-CoV-2. У нас не просто проверены антитела, у нас проверено наличие протективных антител, вирусонейтрализующих.
Мы надеемся, что массовая вакцинация начнётся в начале осени. Но, естественно, одномоментно всё население не сможет получить эту вакцину, будем считать, что в лучшем варианте это займёт полгода, 7-9 месяцев, процесс вакцинации и её масштабирование», — заметил Гинцбург.
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