Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Коронавирус в России. Прогноз ученого: вакцину начнут применять осенью

Коронавирус в России. Прогноз ученого: вакцину начнут применять осенью
Ставки / Прогнозы 0

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи (НИЦЭМ) Александр Гинцбург дал прогноз на начало вакцинирования населения России.

«У сотрудников, которые согласились протестировать на себе вакцину от COVID-19, обнаружены антитела к вызывающему заболевание вирусу SARS-CoV-2. У нас не просто проверены антитела, у нас проверено наличие протективных антител, вирусонейтрализующих.

Мы надеемся, что массовая вакцинация начнётся в начале осени. Но, естественно, одномоментно всё население не сможет получить эту вакцину, будем считать, что в лучшем варианте это займёт полгода, 7-9 месяцев, процесс вакцинации и её масштабирование», — заметил Гинцбург.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020