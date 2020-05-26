«Боруссия» Д — «Бавария»: прогноз Константина Генича на матч Бундеслиги

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — Бавария в 28-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 1.82.



«Решающий матч в борьбе за чемпионство. Именно так можно сказать. Между командами четыре очка. Если «Бавария» одержит победу, а в первом круге, я напомню, она била Дортмунд крупно со счётом 4:0, но тогда ещё при болельщиках, сейчас без болельщиков, то будет 7 очков, и, пожалуй, такой гандикап уже не отыграть. А вот если выиграет «Боруссия», то борьба закрутится с новой силой. Это вы и так знаете.



Мне так повезло комментировать после рестарта первый матч «Баварии» с «Унионом». В следующем туре «Бавария» легко разделалась с «Айнтрахтом», выиграв 5:2. Повезло комментировать и последний матч «Боруссии» против «Вольфсбурга». Команда сыграла очень практично и очень аккуратно. Было видно, что играли с запасом и могли прибавить. Понятна ситуация с Марио Гётце, который покидает команду. Об том уже объявили официально. Есть определённые проблемы с составом, но Эмре Джан вроде бы вернулся. Рейна вышел на замену в матче с «Вольфсбургом». Непонятна ситуация с Хуммельсом, которого в перерыве Люсьен Фавр заменил. Но это всё такие, кадровые истории.



Если мы говорим о состоянии команд, то и те и другие не в оптимальных кондициях. Риск нарваться у «Боруссии» слишком велик. Если «Боруссия» раскроется, то «Бавария» может наказать соперника за это. Если «Бавария» раскроется, то тогда «Боруссия» может наказать соперника. «Боруссия» очень здорово играет на контратаках. И по матчу с «Шальке», и по матчу с «Вольфсбургом», когда забивали второй мяч, было видно, что ребята по счёту играют очень здорово. В обороне «Боруссия» также сыграла хорошо. «Вольфсбург», за исключением одного момента Штефана, больше по сути ничего и не создал.



Я веду к тому, что вряд ли от этого матча стоит ждать голевого пиршества и голевой феерии. Слишком высоки ставки. «Бавария» и «Боруссия» это хорошо понимают. Такие матчи, как мне кажется, когда не хватает зрителей и энергетики болельщиков, вряд ли получаются очень насыщенными. Здесь будет много борьбы в середине поля, много тактики и мало моментов и мало забитых мячей. Если и придётся рисковать, то, скорее всего, во втором тайме.



Здесь со мной согласны и букмекеры. Посмотрел по линии, так там второй тайм результативней первого оценивается коэффициентом 1,82. Для данного предложения, на моей памяти, это очень удивительные цифры. Обычно всё рядом с двойкой колышется, но чтобы 1,82 … Значит букмекеры всё проанализировали и допускают, что второй тайм будет результативнее первого. Первый тайм будет осторожным, а во втором тайме уже «Боруссии» придётся чуть больше рисковать, и увидим больше ошибок. Мой прогноз на матч «Боруссия» — «Бавария» — второй тайм результативнее первого за 1,82», — сказал Генич.



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