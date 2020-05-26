«Вердер» — «Боруссия» М: прогноз Алексея Андронова на игру Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Вердер» — «Боруссия» Менхенгладбах в 28-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.
Ставка: победа «Боруссии» за 1.82.
«Игра, которая очень важна прежде всего для гостей. Потерпев поражение от «Байера», они испортили своё положение в таблице. Команда борется за место в Лиге чемпионов. Борьба идёт очень плотная. Здесь каждая осечка важна, каждое потерянное очко.
С другой стороны, «Вердеру» здесь тоже есть за что сражаться. За собственную жизнь в Бундеслиге. Предвижу достаточно упорную игру тут. Но, на мой взгляд, возможности, прежде всего атакующие, у мёнхенгладбахской «Боруссии» получше. Думаю, ей по силам выиграть в Бремене и тем самым стереть из памяти свой последний неудачный матч с Леверкузеном. Поставлю на чистую победу гладбахцев за 1.82», — сказал Андронов.
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