«Боруссия» Д — «Бавария»: прогноз Владислава Батурина на матч 28-го тура Бундеслиги

Известный комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч 28-го тура Бундеслиги «Боруссия» Д — «Бавария».



Ставка: «Боруссия» не проиграет за 2.01.



«Очередной тур чемпионата Германии откроется матчем конкурентов в борьбе за чемпионский титул, столь важная и знаковая встреча в Дортмунде обещает быть ярчайшим футбольным событием.



«Боруссия» идёт второй и отстаёт от «Баварии» на четыре очка. «Шмели» имеют в своём активе серию из шести побед, после паузы они уверенно разобрались с «Шальке» дома (4:0), а также с «Вольфсбургом» на выезде (2:0). Команда Люсьена Фавра имеет лучший показатель в Бундеслиге по набранным очкам на своём поле, она единственная в лиге, не проигравшая в родных стенах.



«Бавария» лидирует и имеет фору в четыре очка. Самый титулованный клуб Германии одержал шесть побед подряд, а серия без поражений длится уже 13 туров. После возобновления чемпионата мюнхенцы переиграли на чужой территории «Унион" (2:0), а на своём поле разгромили «Айнтрахт» (5:2). По завоёванным очкам в гостях красно-белым нет равных в Бундеслиге.



В первом круге многократный чемпион Германии буквально уничтожил дортмундцев (4:0). В личных встречах этих команд очень часто зрители видят большое количество голов. В последних десяти противостояниях этих клубов во всех турнирах проходили верховые результаты.



«Боруссия» отстаёт на четыре очка, и этот матч для неё по сути финальный в борьбе за чемпионство. Если команда Люсьена Фавра проиграет, то о титуле можно будет забыть. «Шмели» в хорошей форме, их игра радует глаз, она современна и даёт результат. «Бавария» есть «Бавария», она гранд и безоговорочный футбольный авторитет, клуб, который жить не может без первого места, запасу её прочности можно только позавидовать, но и у неё есть уязвимые места, поэтому верю в талант и азарт хозяев, которые могут и должны побороться за победу в этом важнейшем матче. Не знаю, смогут или нет хозяева победить гостей, но я не теряю в них веру», — отметил Батурин.



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«Боруссия Д» — «Бавария». Прогноз: не спешите поздравлять мюнхенцев с чемпионством В нынешнем сезоне Бундеслиги дортмундцы не проигрывали на своём поле.