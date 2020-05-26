«Байер» — «Вольфсбург»: ставка Константина Генича на матч Бундеслиги

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Байер» — «Вольфсбург» в 28-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.76.



«Леверкузенский «Байер» очень бодро вошёл в чемпионат после рестарта. Он одержал две победы подряд, причём над не самыми сильными соперниками. Хотя «Вердер», конечно, был откровенно неубедителен. Но ещё до паузы у «Байера» был отличный матч с Франкфуртом. Сейчас 4 мяча забили «Вердеру», 3 — гладбахской «Боруссии». Кай Хаверц дублями стреляет: по 2 мяча он забил и в Бремене, и в Мёнхенгладбахе.



Теперь «Байер» впервые после рестарта сыграет дома. Видно, что команда хорошо готова, хорошо бежит. А напротив «Вольфсбург», который прервал семиматчевую серию без поражений, уступив «Боруссии» (Дортмунд) дома. Забить не удалось, ещё и заканчивали матч в меньшинстве после удаления Клауса. Но это нападающий, который не является основным. Без него «Вольфсбург» может справиться. А справится ли с нынешним «Байером» — это большой вопрос. Как я сказал, «Байер» сейчас на ходу.



В последних матчах «Байер» обыгрывает «Вольфсбург». В этом сезоне в гостях он победил 2:0. В прошлом сезоне «Байер» выиграл на выезде 3:0. Но дома в трёх последних случаях «Байер» не сумел победить «Вольфсбург». В прошлом сезоне — 1:3, в позапрошлом — 2:2, до этого — 3:3.



Здесь, наверное, можно попробовать сыграть «обе забьют». Не скажешь, что у «Байера» очень уж надежная оборона. «Вольфсбург» может этим воспользоваться, тем более вернулся Вегхорст, пропускавший игру с «Аугсбургом». Раз «Байер» пропустил и от «Вердера», и от «Боруссии» М, думаю, что обмен забитыми мячами произойдёт и сейчас. Ничья вряд ли кого-то устроит, поэтому попробую сыграть «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча», — сказал Генич.



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