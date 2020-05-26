«Боруссия» Д — «Бавария»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата Германии

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 28-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Д — «Бавария».



Ставка: «Боруссия» не проиграет за 2.01.



«По итогам грядущего противостояния мы вполне можем узнать, сохранится ли интрига в текущем сезоне Бундеслиги. Мюнхенцы опережают дортмундцев на 4 очка. В случае победы “Бавария” получает колоссальное преимущество. Обе команды набрали классный ход. “Бавария” не проигрывает уже 13 матчей подряд. Оба соперника подходят ко встрече с серией из шести побед кряду.



В первом круге борьбы совсем не получилось. “Бавария” победила со счётом 4:0. Однако до этого “Боруссия” победила в Суперкубке со счётом 2:0. До этого “Бавария” часто побеждала, много забивая. Были победы мюнхенцев — 5:2, 3:2, 6:0. Обратите внимание не только на перевес действующего чемпиона, но и на огромное количество забитых мячей.



К тому же главный форвард дортмундцев Эрлинг Холанд находится в прекрасной форме. Лидер “Баварии” Роберт Левандовски проводит один из лучших сезонов в карьере. Поэтому жду результативной игры. В голове крутится счёт 2:2. Быть может, так противостояние и завершится.



Ещё интересно, что “Бавария” является лучшей командой чемпионата по игре в гостях. Однако “Боруссия” лучше всех в Бундеслиге выступает на домашнем стадионе. У дортмундцев не смогут принять участие в матче Хуммельс и Ройс. У “Баварии” не сыграет Коутиньо и, быть может, Тиаго Алькантара. Тем не менее даже без этих исполнителей у соперников есть много других классных исполнителей.



Мы помним, что мюнхенцы не всегда надежно играют в обороне и часто расслабляются. Так было в прошлом туре в игре с “Айнтрахтом”, когда франкфуртцы за несколько минут забили дважды, пусть всё равно и проиграли. К тому же не для того мы ждали возобновления Бундеслиги, чтобы интрига сразу же сошла на нет. Да, и дортмундцы на своём поле очень хороши. Именно поэтому ставлю на то, что “Боруссия” не проиграет», — сказал Гусев.



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«Боруссия Д» — «Бавария». Прогноз: не спешите поздравлять мюнхенцев с чемпионством В нынешнем сезоне Бундеслиги дортмундцы не проигрывали на своём поле.