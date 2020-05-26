«Боруссия» Д – «Бавария»: прогноз Артура Петросьяна на игру 28-го тура Бундеслиги

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 28-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Боруссия» Дортмунд – «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» с форой (-1) по ударам в 1-м тайме за 1.71.



«Опять говорим о Бундеслиге. В прошлый раз получилось неплохо. Попробуем повторить успех. «Боруссия» (Дортмунд) играет против «Баварии». Центральный матч тура. Я в этом матче не ставил бы на исход. Понятно, что «Бавария» фаворит, но я бы сюда не лез с такими ставками.



Лучше обратить внимание на некоторые статистические ставки, которые нам предлагают букмекеры. Во-первых, удары. Дортмунд выиграл два матча после паузы со счётом 4:0 и 2:0. Но команда играла в энергосберегающем режиме, от соперников. Видимо, Фавр заметил, что его подопечные находятся не в оптимальном состоянии, и решил использовать ошибки соперников. Имея быстрые фланги, имея Холланда впереди, такой контратакующий стиль оказался кстати. Упор на эффективность, а не на эффектность принёс свои плоды.



В рурском дерби «Боруссия» нанесла 4 удара в створ ворот и забила 4 мяча. Против «Вольфсбурга» — 2 удара и 2 гола. У «Баварии» другая история. Мюнхенцы действуют от себя, в другом стиле. «Бавария» больше возится с мячом, больше атакует, больше создаёт. Больше 30 ударов нанесла «Бавария», больше 10 в створ. Много мячей забила. Нет сомнений в том, что в этом матче будет примерно так же.



«Боруссия» не будет стараться играть с мячом. Отдаст его «Баварии». будут пытаться ловить мюнхенцев на контратаках. Они умеют это делать. Первая моя ставка — это ставка на первый тайм, а именно победа «Баварии» по ударам с форой (-1). Коэффициент в районе 1.80. Почему не на весь матч, объясню чуть позже.



Вторая ставка — это владение мячом. Нет больших сомнений в том, что «Бавария» будет владеть преимуществом. Причём независимо от того, как будут развиваться события на поле и какой будет счёт. То есть победа «Баварии» по владению мячом с форой (-13), то есть примерно 57% времени нужно владеть мячом. Мне кажется, что шансы на успех у этой ставки неплохие.



Третий вариант. После этого матча останется провести шесть туров. Если «Бавария» выиграет, то отрыв составит 7 очков, а такое отставание сложно ликвидировать. Можно сказать, что это последний шанс «Боруссии» зацепиться за уходящий поезд. После перерыва, если счёт «Боруссию» не будет устраивать, она сыграет более авантюрно. Будет больше атаковать, а это повлечёт за собой больше свободных зон, пространства. Больше моментов и у тех и у других ворот.



Исходя из этой логики, можно было бы поставить на то, что второй тайм будет результативней первого. Потому что Дортмунду уже будет нечего терять. Вот такие мысли. Подытожим: победа «Баварии» в первом тайме по ударам с форой (-1), «Бавария» будет больше владеть мячом, и второй тайм результативней первого», — сказал Петросьян.



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