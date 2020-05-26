Курс доллара США. Прогноз аналитика: налоги и нефть помогут рублю

Аналитик банка «Восточный» Константин Кочергин дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Основным фактором, который продолжает влиять на курс рубля, по прежнему остаётся цена на сырую нефть. Но это не единственный драйвер, помогающий рублю держаться в паре с долларом достаточно уверенно. В частности, дополнительную поддержку нашей валюте оказывают предстоящие на этой неделе налоговые платежи. Их объём уже сейчас оценивается в сумму 370 млрд рублей. Поэтому можно предположить, что по крайней мере до пятницы доллар останется в коридоре 70,90-71,60 руб., что вовсе даже не плохо», – подчеркнул Кочергин.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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