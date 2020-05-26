«Боруссия» Д – «Бавария»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 28-го тура Бундеслиги

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 28-го тура Бундеслиги «Боруссия» Д – «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» за 1.89.



«Матч высшего уровня, высшего класса, и давать прогнозы на него — неблагодарное дело. Я ставлю на «Баварию». Наметилась какая-то серьёзная тенденция как в Германии, так и в Корее, что игра без зрителей сместила понятие домашнего матча. Хозяева гораздо меньше побеждают, чем гости. «Боруссия» последнею игру выиграла без вопросов, «Бавария» тоже, как и положено лидерам.



Сложно будет «Баварии» одержать победу в этой игре, хоть и кажется, что сейчас командам в гостях играть легче. «Бавария» будет владеть инициативой, атаковать, и думаю, «Боруссии» не получится сдержать мюнхенцев. Для «Боруссии» этот матч является шансом побороться за чемпионство, поскольку поражение отодвигает команду от этой цели. Мотивация у «Боруссии» на этот момент будет запредельной, но «Бавария», мне кажется, своим классом будет доказывать, что она может обыграть «Боруссию», чтобы благодаря победе оторваться от прямого конкурента на 7 очков», — сказал Непомнящий.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Боруссия Д» — «Бавария». Прогноз: не спешите поздравлять мюнхенцев с чемпионством В нынешнем сезоне Бундеслиги дортмундцы не проигрывали на своём поле.