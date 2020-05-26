«Вердер» — «Боруссия» М: ставка Константина Генича на матч Бундеслиги

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Вердер» — «Боруссия» Менхенгладбах в 28-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.84.



«Только закончился 27-й тур немецкой Бундеслиги, как надо уже приступать к прогнозам на следующий, 28-й тур, который состоится в мид-уик. Разумеется, главная игра — противостояние в Дортмунде между «Боруссией» и «Баварией». Но и в других парах есть любопытные противостояния. Например, это игра «Вердера» и гладбахской «Боруссии».



«Вердер» в нынешнем сезоне ещё ни разу не играл на ноль в двух встречах подряд. В последнем туре ему удалось одержать важнейшую победу над «Фрайбургом» (1:0). Но далась она очень тяжело, пришлось в конце матча отбиваться. Но повторюсь: ещё ни разу в этом сезоне «Вердер» не играл дважды подряд на ноль. А здесь напротив ещё и гладбахская «Боруссия», у которой отличная серия из забитых мячей. Менхенгладбах вообще много забивает в этом сезоне. В девяти последних встречах «Боруссия» забивала, но и пропускала тоже.



Учитывая, что «Вердер» дважды подряд всухую не играет, то, находясь внизу турнирной таблицы, бременцам стоит рисковать, лезть вперед, ловить свои шансы впереди. И, конечно, он будет рисковать получить контратаки на свои ворота.



Мёнхенгладбах забил Леверкузену всего один мяч, но моментов имел предостаточно. Если же брать его противостояние с «Вердером», то здесь обмен мячами происходит регулярно. 3:1 в первом круге «Боруссия» победила», в прошлом сезоне 1:1 и победа гладбахцев 3:1, до этого было 2:2. Веду к тому, что здесь вариант «обе забьют» как земля за колхозом. Его нужно заиграть. Но ничья вряд ли кого-то удовлетворит, если брать во внимание турнирную таблицу. «Вердеру» надо выбираться со дна, чтобы избежать прямого вылета и стыковых встреч. «Боруссия» ведёт отчаянную борьбу за место в топ-4. Здесь команды будут делать ставку на победу, а не на то, чтобы разжиться одним очком. «Обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» — мой выбор за 1,84», — сказал Генич.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Вердер» — «Боруссия М». Прогноз: Тюрам, Гинтер и Штиндль отведут душу на аутсайдере Бременцы худшие в Бундеслиге по набранным очкам на своём поле.