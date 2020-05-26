«Айнтрахт» — «Фрайбург»: прогноз Владислава Батурина на встречу Бундеслиги

Известный комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч Бундеслиги «Айнтрахт» — «Фрайбург».



Ставка: победа «Айнтрахта» за 2.00.



«На «Коммерцбанк-Арене» в очередном матче чемпионата Германии встретятся мотивированные, но решающие совершенно разные турнирные задачи команды Бундеслиги.



«Айнтрахт» летит в тартарары, команда из Франкфурта-на-Майне проиграла пять матчей подряд и, занимая 14-е место в турнирной таблице, находится недалеко от зоны переходных встреч. После перерыва команда Адольфа Хюттера уступила в родных стенах «Боруссии» из Мёнхенгладбаха (1:3) и на выезде «Баварии» (2:5). Клуб из Франкфурта очки цепляет преимущественно дома. В родных стенах по набранным очкам он шестой, а вот в гостях хуже всех.



«Фрайбург» в этом сезоне более успешен и претендует на попадание в еврокубки, сейчас команда Кристиана Штрайха седьмая, от места, дающего право играть в Лиге Европы, её отделяет всего два очка. После паузы в чемпионате «Фрайбург» не побеждал: в гостях с «Лейпцигом» была ничья (1:1), а дома случилось поражение от «Вердера» (0:1). По набранным очкам на чужой территории «Фрайбург» является крепким середняком.



В первом круге франкфуртцы уступили (0:1), в прошлом сезоне дважды победил «Айнтрахт» (3:1 и 2:0). Учитывая текущую статистику Бундеслиги, где при пустых трибунах хозяева очень тяжело набирают очки (17% против 43%), и слабые результаты в чемпионате «Айнтрахта», ставить на его победу как-то странно, но я сделаю именно так.



Сколько можно проигрывать? Ущемлённое самолюбие, турнирная тревожность и просто спортивное мужицкое чувство, а не комплекс, должны дать возможность победить хозяевам, они ещё футболисты? Только победа может дать положительный ответ игрокам «Айнтрахта» на этот важный вопрос. «Фрайбург» как команда сейчас лучше, но не настолько, чтобы разобранный, но злой «Айнтрахт» не мог бы её победить и уйти с чёрной полосы на светлую», — сказал Батурин.



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